İran-ABD Görüşmeleri Çöktü: Trump Masayı Devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran-ABD Görüşmeleri Çöktü: Trump Masayı Devirdi

27.04.2026 04:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arakçi'nin Pakistan'a gidip cevap mektubuyla dönmesiyle başlayan umut, Trump'ın Witkoff ve Kushner'ı son anda durdurmasıyla son buldu. Taraflar arasındaki maksimalist talepler ve savaşın kazananı olmaması, masanın ayaklarını paramparça etti.

Tüm hafta yaşatılan 'buluşacağız/buluşmayacağız' geriliminden sonra Arakçi'nin Pakistan'a gideceğinin duyurulması ve Amerikan heyetinin peşinden gönderilmesi minik bir umut kırıntısı olmuştu. Ta ki Witkoff ve Kushner'ın uçağı kalkmaya hazırlanırken Trump'ın 'hiçbir yere gitmiyorsunuz' demesine kadar.

Bu hafta taraflar niye buluşamamıştı? ABD'nin ilk tur görüşmelerde İran'a 'bu son teklifimiz' diye verdiği şartlar, Yüce Lider Hamaney'e sorulacaktı. Trump, verdiği mühlet dolmasına rağmen Tahran'a 'size mühlet falan yok, bana tek bir cevap verin' diyerek iki başkent üzerindeki baskıyı kırmıştı.

Söylenen o ki Arakçi, İslamabad'a elinde bir cevap mektubuyla geldi. Witkoff ve Kushner, o mektubu aldıklarında ilk iş telefona sarılıp Trump'a cevabı anlatacaklardı. İslamabad'a indiği gibi Pakistanlılarla görüşen Arakçi görünüşe göre Tahran'ın cevabını iletti. Sonuç ise Trump'ın masayı toptan boşvermesine sebep oldu.

İran, nükleer konusunda tavize açık olduğunu göstermişti. Hatta ilk tur sonrası uranyum zenginleştirmede aradaki farkın 'kaç yıl boyunca durdurulacak' noktası olduğu ortaya çıkmıştı. Çözülebilirdi. Eldeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda İran 'bizde kalsın seyreltelim' demişti. ABD illa ben alacağım diyor ama Arakçi'nin İslamabad'dan sonraki durağı olan Moskova, bu konuyla ilintili olabilir mi? Ya da ABD gözetim altında seyreltmeyi kabul edebilir mi? İmkansız değildi.

İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ABD hazır. Kademeli olarak kalkardı. Yine çözülebilirdi. Hürmüz konusunda İran, savaş öncesi statükoya dönmesini kabul ödeyecekse hallolması şu an en zor görünen konu birden çözülebilirdi.

Aslında bir çırpıda çözülebilecek meseleler iki engele takılıyor: 1. Gelinen noktada hem Trump'ın hem de rejimin tabanlarını maksimalist taleplere alıştırmaları. 2. Savaşı bariz kazanan bir taraf olmadığı için 'sahada kaybetmediğimi masada kaybetmem' fikri.

Her iki taraf da kuyruğu dik tutsa bile, şu anki soğuk savaş halinin çıkardığı büyük maliyetler sürdürülebilir değil. Hele hele sıcak savaşa dönüş akıl ve mantıkla açıklanabilir değil. Bu son şanstı. Son şans olmasına ama bir tarafta hayatı uçlarda yaşayan Trump diğer tarafta da her zamankinden daha radikal olan İran rejimi varken ihtiyatlı bir iyimserlik bile insana kendi fazla saf hissettiriyor. İşte geldiğimiz noktada yeniden savaştan başka çare kalmamış gibi görünüyor. 24 saat içinde yeniden kuruldu sandığımız masanın tüm ayakları paramparça oldu. Buradan döner mi? Hayli zor gözükmeye başladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran-ABD Görüşmeleri Çöktü: Trump Masayı Devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:14:42. #7.13#
SON DAKİKA: İran-ABD Görüşmeleri Çöktü: Trump Masayı Devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.