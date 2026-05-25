İran-ABD Görüşmelerinde İlerleme Var

25.05.2026 17:49
İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerde bazı konularda ilerleme kaydedildiği bildirildi.

İran ile ABD arasındaki dolaylı temaslarda diplomasi trafiği sürüyor. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde taraflar, nükleer program, uranyum zenginleştirme ve bölgesel gerilim başlıklarında pozisyonlarını korurken, müzakerelerin seyrine ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, bazı başlıklarda ilerleme sağlandığını ancak çözülemeyen konuların hâlâ masada olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin belirli bir düzen içinde sürdüğünü savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan'da yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması halinde nükleer program konusunda daha kapsamlı görüşmelerin başlayabileceğini ifade etti. Rubio, öncelikli başlığın Hürmüz Boğazı olduğunu, ardından uranyum zenginleştirme ve nükleer silah edinmemesi konularının ele alınacağını söyledi. ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin prensip düzeyinde temas sağlandığı ileri sürüldü, ancak İran cephesinden resmi açıklama yapılmadı.

Rubio, Trump yönetiminin İran’ın nükleer silaha sahip olmaması politikasında değişiklik olmadığını vurgularken, diplomatik sürecin başarısız olması halinde askeri seçeneklerin de masada olduğunu belirtti. Açıklamalar, tarafların tek aşamalı bir mutabakat yerine adım adım ilerleyen bir müzakere modeli üzerinde durabileceği yorumlarını güçlendirdi.

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
