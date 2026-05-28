İran ABD Hava Üssünü Hedef Aldı

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İran'ın güneyine yönelik yeni ABD saldırılarının ardından bölgede bulunan bir Amerikan hava üssünün hedef alındığı bildirildi. Hedef alınan üssün, Kuveyt'te olduğu iddia edildi.

Arap medyasında yer alan haberlerde, hedef alınan ABD üssüne Kuveyt'in ev sahipliği yaptığı ileri sürüldü. Kuveyt yetkililerinden yapılan açıklamada, "hava savunma sistemlerinin düşmanca füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerini engellediği" kaydedildi ancak saldırıların kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.