İran, ABD İHA'sını Düşürdü

İran, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda devam eden hava muharebeleri sırasında, Fars Körfezi'nin kuzeyinden muharebeye müdahale etmeye çalışan bir MQ-9 insansız hava aracı, Buşehr'in Cem şehri semalarında vurularak imha edildi." ifadelerine yer verildi.