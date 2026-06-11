İran, ABD ile Anlaşma Metnini Onaylamadı - Son Dakika
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İran, ABD ile Anlaşma Metnini Onaylamadı

11.06.2026 22:07
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İran basını, Trump'ın iddialarını yalanlayarak henüz onaylanmış bir mutabakat olmadığını bildirdi.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurdu.

Fars Haber Ajansının ismi açıklanmayan üst düzey kaynağa dayandırdığı haberde, "ABD ile mutabakat zaptı için hiçbir metin onaylanmadı." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini iddia ederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, ABD ile Anlaşma Metnini Onaylamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Sinan Enal Özgür Sinan Enal:
    haberin tam olarak anlatılmadığını düşünüyorum trump ne saydı tahran ne dedi aralarında anlaşma var mı yok mu bunlar açıklanmamış 0 0 Yanıtla
  • Osman Kitap Osman Kitap:
    anlaşma oldu olmadı bize ne geldi zaten bi de bütçe daraldı faturalar arttı bu kadar yeter 0 0 Yanıtla
  • Pınar Çarkcı Pınar Çarkcı:
    ya trump yine mi yalanlamış işte böyle işler olur yahu ekonomiye bak biz ne halde ne para ne iş sonra da uluslararası ilişkilerle uğraşıyoz 0 0 Yanıtla
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