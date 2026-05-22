İran, ABD ile Görüşmelerde Savaşın Sona Ermesini İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile Görüşmelerde Savaşın Sona Ermesini İstiyor

22.05.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile yaptığı görüşmelerde savaşın sona ermesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını talep ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin ABD ile görüşmelerde ana odağının Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Washington'un İran gemilerine müdahalelerinin sonlandırılması olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, Pakistan'ın aracılığıyla ABD ile süren mesaj alışverişinin devam ettiğini ve İran'ın savaşı sona erdirmeye ve açık taleplerini yerine getirmeye odaklandığını belirtti.

Bekayi, "Tahran'ın ana odağı, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmek, dondurulmuş varlıkları serbest bırakmak ve İran gemilerine yönelik taciz eylemlerini ve deniz korsanlığını durdurmaktır." ifadelerini kullandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin, hala Tahran'da bulunduğunu aktaran Bekayi, şöyle devam etti:

"Pakistan İçişleri Bakanı'nın varlığı, mesaj alışverişini kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinleri açıklığa kavuşturmak için ek açıklamalar sağlamak içindir.

Karşı tarafın son bir buçuk yıldaki olumsuz siciline rağmen İran müzakereler yolunu ciddiyetle ve iyi niyetle sürdürüyor ancak ABD'nin niyetine karşı makul ve güçlü bir şüphe duyuyor."

ABD'nin İran gemilerine müdahalelerinin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gerginliğe yol açtığını ve bununla birlikte dünyanın her yerinde enerji ve yakıt tedarik zincirini de aksattığını ifade eden Bekayi, "Uluslararası toplum, Washington'a 'deniz korsanlığı' ve uluslararası normları ihlal eden davranışlara son vermesi için baskı yapmalıdır. Bu konu, İran tarafından görüşmelerin ana eksenlerinden biri olarak ciddi şekilde ele alınmaktadır." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, saldırı tehditlerine dair Bekayi, "Tahran'ın ana odağı yalnızca ulusal hedefler ve çıkarlardır ve bu tür tehdit edici söylemlerin İran'ın makro düzeydeki kararlar ve politikaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD ile Görüşmelerde Savaşın Sona Ermesini İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası

15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:57:55. #7.12#
SON DAKİKA: İran, ABD ile Görüşmelerde Savaşın Sona Ermesini İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.