İran: ABD ile Müzakere Planı Yok

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yeni müzakere sürecine ilişkin, "Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız." dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi, ABD ile olası müzakere planına ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, "Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız. Mutabakat, karşılıklı yükümlülüklerden oluşan bir bütündür. Karşı tarafın mutabakatı ihlal etmesi halinde biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmekten kaçınacağız. Bu bir usuldür ve bundan sonra da bu yönde hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İran'a yönelik her saldırıya misliyle karşılık verdiğini söyledi.