İran: ABD-İsrail'e Karşı 500 Asker Öldü
İran: ABD-İsrail'e Karşı 500 Asker Öldü

04.03.2026 18:49
İranlı yetkili, ABD-İsrail saldırılarında 500'den fazla Amerikan askerinin öldüğünü iddia etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ın ABD- İsrail'e karşı saldırılarında 500'den fazla Amerikan askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

