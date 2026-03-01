İran, ABD-İsrail'e Karşı Güç Gösterdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkeye saldırılarını sürdüren ABD- İsrail'i "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracaklarını" belirtti.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e füzeler fırlattı ve bu füzeler onlara zarar verdi. Bugün ise onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.