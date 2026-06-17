İran-ABD Mutabakatı İmza Töreni Sürdürülecek - Son Dakika
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İran-ABD Mutabakatı İmza Töreni Sürdürülecek

17.06.2026 21:19
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İran Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'deki mutabakat imza töreninin programında değişiklik olmadığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD mutabakat zaptının imza töreninin erteleneceği yönündeki iddialar hakkında, " İsviçre'deki toplantıya ilişkin programımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, cuma günü İsviçre'de imzalanacak olan İran-ABD mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutabakat zaptının imza töreninin erteleneceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Bekayi, "İsviçre'deki toplantıya ilişkin programımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, mutabakat zaptının iki ülke lideri tarafından imzalanması gibi bir fikrin söz konusu olduğunu ve bu konunun inceleme aşamasında bulunduğunu söyledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal girişimini sürdürmesinin mutabakat zaptının ihlali anlamına geleceğini vurgulayan Bekayi, ülkesinin konuyla ilgili gerekli önlemleri de alacağını belirtti.

Bekayi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasının ise 30 gün içinde kaldırılması gerektiğini aktardı.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin belirli bir süre zarfında normale dönmesi yönünde karar alındığı bilgisini veren Bekayi, boğazın yönetimi amacıyla Umma ile işbirliği yapılacağını ve gerekli görülmesi halinde diğer bölge ülkeleriyle de görüş alışverişinde bulunulacağını dile getirdi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakatın sonuçlandığı ve resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de iki ülkenin müzakere heyetleri başkanlarının katılımıyla atılacağı belirtilmişti.

İran ve ABD yönetimleri tarafından henüz yayımlanmayan ancak İran ve uluslararası basında yer alan haberlere göre, mutabakat Lübnan da dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Taraflar, mutabakat zaptının 19 Haziran'da imzalanmasının ardından nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda müzakere sürecine başlayacak.

Kaynak: AA

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