İran, ABD Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika
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İran, ABD Mutabakatını Destekliyor

23.06.2026 11:03
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD mutabakatının uygulanmasının bölgesel istikrarı artıracağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasının bölgesel sorunların azaltılmasına ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye, Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleriyle ilişkilerin daha da genişletilmesine öncelik verdiklerini ifade etti.

İran devlet televizyonunun haberine göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakere sürecinin arabulucusu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in daveti üzerine Pakistan'a gitti.

Pakistan'a hareketinden önce açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, Pakistanlı yetkililerin ABD ile diplomasi sürecinde önemli rol oynadığını belirterek, "Bugün başlayan bu gezi, Pakistan hükümetinin desteğini takdir etmenin yanı sıra, mutabakat zaptının tüm maddelerinin uluslararası hukuk çerçevesinde ve İran halkının hak ve özgürlükleri çerçevesinde uygulanmasını ve imzalananların tam olarak işler hale gelmesini gerektiren bir yolu izlemeyi amaçlamaktadır." diye konuştu.

ABD ile imzalanan mutabakatın eksiksiz uygulanmasını istediklerini belirten Pezeşkiyan, "Bu mutabakat zaptının uygulanmasıyla bölgedeki birçok sorun azalabilir. Siyonist rejimin (İsrail), İslam ülkelerine karşı haksız savaşları ve saldırganlıkları devam ederken bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yolu da açılacaktır." dedi.

Pakistan ziyaretinde ticaret, ekonomi, kültür, güvenlik, askeri alanların yanı sıra barış ve güvenlik konularında ortak görüşmeler ve istişareler yapacaklarını aktaran Pezeşkiyan, "İran ile Pakistan ve Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler dahil, İslam ülkeleriyle daha da genişleyen ilişkiler, Devrim Rehberi'nin (İran lideri Mücteba Hamaney) vurguladığı yaklaşıma uygun olarak sürdürülmekte ve hükümetin gündeminde öncelikli bir konudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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