İran, ABD Müttefikine Ait Tankeri Vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı "yasa dışı" şekilde geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait bir petrol tankerinin iki insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Athena Nova" adlı ABD müttefiklerine ait petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'nda 2 insansız hava aracı tarafından vurulduğu belirtildi.

"Yasa dışı" yollarla Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı sırada hedef alınan tankerde yangın çıktığı ifade edildi."