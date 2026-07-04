İran-ABD Müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da - Son Dakika
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İran-ABD Müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da

04.07.2026 17:14
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İran ve ABD, yaptırımlar ve nükleer konular için 11 Temmuz'da Pakistan'da müzakerelere devam edecek.

İran ve ABD arasında müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran ve ABD müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak.

Pakistan'da yapılacak görüşmelerde, tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konunun ele alınacağı aktarıldı.

İran heyetinde kimlerin yer alacağının ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney için 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği iddia edildi.

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların, İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu.

Bu kapsamda 21 Haziran'da İsviçre'de yapılan görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin henüz İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmaması ve taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimi gibi anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmemişti.

Taraflar arasında mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde meydana gelen şiddetli askeri çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler, 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran-ABD Müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da - Son Dakika

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