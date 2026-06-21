İran-ABD Müzakereleri Askıda - Son Dakika
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İran-ABD Müzakereleri Askıda

21.06.2026 23:54
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Pakistanlı kaynaklar, İsviçre'deki müzakerelerin sona ermediğini, ama yeniden başlaması zor olduğunu belirtti.

Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki mutabakatın uygulanması amacıyla İsviçre'de yürütülen müzakerelerin "sona ermediğini" ancak askıya alınan görüşmelerin bugün yeniden başlama ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Müzakere sürecine yakın bir hükümet kaynağı, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen görüşmelerin henüz "tamamlanmadığını" belirten kaynak, "Şu an çok geç bir vakit ve herkes yorgun. Bu nedenle görüşmelerin ikinci turunun bugün yeniden başlama ihtimali çok düşük." ifadelerini kullandı.

Kaynak, ikinci turun ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan, konuyla ilgili bilgi sahibi bir başka kaynak, Pakistanlı ve Katarlı yetkililerin İranlı müzakerecilerle temas halinde olduğunu ve görüşmelerin yeniden başlaması için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bugün başlamıştı.

Fars Haber Ajansına göre, İran heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. (İran Cumhurbaşkanı Mesud) Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz." ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etmişti.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Axios muhabiri Barak Ravid'e konuşan diplomat ise İran heyetinin, mutabakatın uygulanması amacıyla yürütülen müzakere alanını ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidinin ardından terk etmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran-ABD Müzakereleri Askıda - Son Dakika

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