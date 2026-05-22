İran-ABD Müzakereleri Devam Ediyor
İran-ABD Müzakereleri Devam Ediyor

22.05.2026 23:27
İran, ABD ile müzakerelerde görüş ayrılıkları bulunduğunu ve savaşın sona erdirilmesinin öncelikli hedef olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerin, ABD'nin İran'a yönelik eylemleri sonucu oluşan görüş ayrılıkları zemininde devam ettiğini söyledi.

Bekayi, katıldığı bir televizyon programında, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile yürütülen müzakere sürecinin devam ettiğini ve henüz anlaşmaya yakın olunduğu bir noktaya gelinmediğini söyleyen Bekayi, ülkesi ile ABD arasında derin görüş ayrılıkları bulunduğuna atıf yaparak, "Birkaç ziyaret, birkaç hafta veya birkaç ay içinde yapılan müzakerelerle kesin bir sonuca ulaşacağımız söylenemez." ifadelerini kullandı.

Bekayi, diplomasinin zaman aldığını ve ilerletilmesi için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, müzakerelerin şu anki odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğunu ve nükleer meselelerin şu aşamada ele alınmadığını hatırlattı.

Lübnan dahil bölgedeki tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Bekayi, Hürmüz Boğazı ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının hala görüşülmekte olduğunu söyledi.

Bekayi, müzakerelerde zenginleştirilmiş uranyum konusuna girmenin tarafları bir sonuca götürmeyeceğini söyleyerek, "Bunun nedeni gayet açık. Bu yoldan daha önce geçtik ve görüş ayrılıkları o denli büyüktü ki, bir anlaşmaya ulaşamadık. Karşı taraf mantıksız talepleri nedeniyle, nihayetinde müzakere masasının dağılmasına yol açtı ve İran'a saldırılar düzenledi." dedi.

Bekayi, ABD'nin aşırı taleplerde bulunduğunu ve bu talepleri dile getirmek için her fırsatı kullandıklarını da ekledi.

İran-ABD Müzakereleri Devam Ediyor

