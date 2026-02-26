İran-ABD Müzakerelerinde Yeni Fikirler Masada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran-ABD Müzakerelerinde Yeni Fikirler Masada

26.02.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman, İran ve ABD'nin Cenevre'deki müzakerelerinde yapıcı bir ruhla ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İran ve ABD arasında Cenevre'de yapılan üçüncü tur görüşmelerin arabuluculuğunu üstlenen Umman, ABD heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların "açık ve yapıcı bir ruhla" temaslarını sürdürdüğünü ve yeni fikirlerin masaya yatırıldığını bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi, İran-ABD müzakereleri kapsamında ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı Sayın Seyyid Bedr bin Hamad el-Busaydi, bugün Cenevre'de İran-ABD arasında devam eden müzakereler çerçevesinde ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve ve Jared Kushner ile bir araya geldi."

Görüşmede, İran tarafının yaklaşım ve önerileri ile ABD müzakere heyetinin soruları ve değerlendirmeleri ele alındı. Ayrıca, İran'ın nükleer programının temel unsurlarının ele alınması ve bu önemli dosyada teknik ve denetim boyutları dahil olmak üzere gerekli güvencelerle bir anlaşmaya varılması konusu görüşüldü.

Dışişleri Bakanı, görüşmelerin açık ve yapıcı bir ruhla devam ettiğini, tarafların yeni fikirler ve daha önce gündeme gelmemiş yaratıcı çözümler ortaya koyma konusunda esnek davrandığını belirtti. Bakan, ilerleme kaydedilmesi ve sürdürülebilir, adil ve güvence altına alınmış bir anlaşmaya ulaşılması için uygun koşulların oluştuğunu ifade etti."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran-ABD Müzakerelerinde Yeni Fikirler Masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:23:38. #7.13#
SON DAKİKA: İran-ABD Müzakerelerinde Yeni Fikirler Masada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.