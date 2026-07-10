İran, ABD\'nin Denizcilik Saldırılarını Kınadı

LONDRA, 10 Temmuz (Xinhua) -- İran, ABD'nin ülke limanlarını, kıyı bölgelerini ve denizcilik altyapısını hedef alan son "askeri saldırılarını" şiddetle kınayarak, bu saldırıların deniz emniyeti ve güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

İranlı bir temsilci perşembe günü Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü Konseyi'nin 137. oturumunda yaptığı açıklamada, ABD saldırılarının Çabahar Limanı'ndaki deniz trafiği kontrol kulesini, sivil balıkçı teknelerini ve seyrüsefer güvenliği ekipmanlarını da hedef aldığını belirtti.

Temsilci, "Bu saldırılar, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı açıkça yasadışı bir güç kullanımı teşkil etmekle birlikte sivillerin, denizcilerin, deniz ticaretinin ve denizlerin güvenliğini doğrudan tehlikeye atmıştır" ifadelerini kullandı.

İranlı temsilci, ABD'nin bir yandan seyrüsefer serbestisini savunurken diğer yandan gemileri ve denizcileri korumak için kurulan deniz trafiği kontrol tesisleriyle güvenlik ekipmanlarını hedef almasını eleştirdi.

Temsilci, "Bir devlet, seyrüsefer güvenliğinin bağlı olduğu temel altyapıyı yok ederken deniz güvenliğini savunduğunu inandırıcı bir şekilde iddia edemez" ifadelerini kullandı.

Mevcut krizin deniz emniyeti ve güvenliğindeki bozulmadan kaynaklanmadığını vurgulayan temsilci, yaşananları ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü "saldırganlık savaşının doğrudan sonuçlarından yalnızca biri" olarak nitelendirdi.