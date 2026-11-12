İran, ABD'nin Hürmüz girişimine katılacak ülkelere BM Şartı uyarısı yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlama veya seyrüsefer özgürlüğünü koruma gerekçesiyle yürüteceği olası girişimlere katılacak ülkelere uluslararası hukuk uyarısında bulundu.

Bekayi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kore atasözüne atıfta bulunarak, "Leylekten sonra uçmaya çalışan serçe sonunda bacaklarını kırar." ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü Bekayi, ülkesine yönelik saldırgan eylemlere veya ekonomik yaptırımlara doğrudan ya da dolaylı katılımın, deniz kuvvetlerinin konuşlandırılması, askeri ve lojistik teçhizat sağlanması ve personel desteğini de kapsadığını belirtti.

Bu tür bir katılımın İran'a karşı ABD saldırganlığına ortaklık teşkil eden düşmanca ve yasa dışı bir eylem olacağını savunan Bekayi, söz konusu girişimlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasını ihlal edeceğini ve BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararında yer alan saldırganlık eylemi tanımına gireceğini ifade etti.

"Seyrüsefer özgürlüğünü koruma" veya "korsanlıkla mücadele" gibi gerekçelerin bu eylemlerin yasa dışı ve düşmanca niteliğini değiştirmeyeceğini dile getiren Bekayi, ABD ile yapılan hiçbir ikili anlaşma veya taahhüdün, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri ihlal etmek ya da İran'a karşı ABD-İsrail askeri saldırganlığına katılmak için meşru dayanak oluşturamayacağını vurguladı.

Bekayi, bu tür yasa dışı girişimlere herhangi bir şekilde katılacak devletlerin doğacak sonuçların tüm sorumluluğunu üstleneceğini kaydetti.