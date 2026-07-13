İran, ABD'nin İHA'sını Düşürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye bir MQ1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
İran basınına yansıyan haberlere göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD'ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.???????
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