İran, ABD'nin Teklifini Değerlendiriyor

(ANKARA) - İran, ABD'nin iki aydan uzun süredir devam eden çatışmayı sona erdirmeye yönelik önerisini değerlendirdiğini ve yanıtını arabulucu Pakistan üzerinden ileteceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün İran basınına yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin, "ABD tarafından sunulan öneriyi incelediğini ve görüşlerini arabulucu konumundaki Pakistan üzerinden ileteceğini" bildirdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde İran'a yönelik saldırıların, ateşkes öncesine kıyasla "çok daha yüksek seviyede ve yoğunlukta" başlayacağını ifade etti.