İran: ABD'nin Tutum Değiştirirse Anlaşma Olabilir
İran: ABD'nin Tutum Değiştirirse Anlaşma Olabilir

13.04.2026 02:33
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin tutumunu değiştirmesi halinde anlaşma zeminine ulaşılabileceğini belirtti.

(TAHRAN) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, Washington'un tutum değiştirmesi halinde anlaşma zemininin oluşabileceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından, "ABD hükümeti totaliter tutumundan vazgeçip İran halkının haklarına saygı gösterirse, bir anlaşmaya varmanın yolları mutlaka bulunacaktır. Müzakere ekibinin üyelerine, özellikle de sevgili kardeşim Dr. Qalibaf'a başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran

Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı

ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Advertisement
