İran: ABD'nin Tutum Değiştirirse Anlaşma Olabilir

(TAHRAN) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, Washington'un tutum değiştirmesi halinde anlaşma zemininin oluşabileceğini ifade etti.
Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından, "ABD hükümeti totaliter tutumundan vazgeçip İran halkının haklarına saygı gösterirse, bir anlaşmaya varmanın yolları mutlaka bulunacaktır. Müzakere ekibinin üyelerine, özellikle de sevgili kardeşim Dr. Qalibaf'a başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
