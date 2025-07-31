İran, ABD'nin Yeni Yaptırımlarını Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin ülkesine yönelik enerji ve petrol sektörüyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişiler ile gemilere yönelik yeni yaptırımlar getirmesine tepki gösterdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi konuya ilişkin yazılı açıklamasında söz konusu girişimi kınadı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son askeri saldırılarını hatırlatan Bekayi, Washington yönetiminin uyguladığı yaptırımları "kötülük" olarak nitelendirerek, İran'a karşı "açık düşmanlığının" bir kanıtı olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, dün, İran'dan petrol taşındığı gerekçesiyle, "İran bağlantılı nakliye ağına" ilişkin kişi ve kurumları hedef alan 115'i aşkın yaptırım açıklamıştı.

Açıklamada bu durumun, 2018'den bu yana İran'a yönelik en büyük yaptırım adımı olduğu kaydedilmişti.