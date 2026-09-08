İran: ABD, petrol tankerlerimize saldırırsa bölgedeki üslerini hedef alırız

BENDER İran Silahlı Kuvvetlerinin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, ABD'nin İran petrol tankerlerine yönelik saldırı tehdidine şiddetli bir misillemede bulunacakları karşılığını verdi.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, ABD'nin tehdidine karşılık vererek uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda, "ABD ordusu, üç İran petrol tankerini hedef almakla tehdit etti. İran'ın gemilerine yönelik herhangi bir saldırı karşısında, ABD'nin bölgedeki üsleri ve çıkarları İran Silahlı Kuvvetleri tarafından şiddetli şekilde hedef alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de hiçbir teknolojik unsurun İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gözetleme gücünü aldatamayacağını söyleyerek, "Fars Körfezi'ndeki beylik teknolojik gençliğimize ait, Domuzlar Körfezi'ne dönün." dedi.