İran, ABD Saldırılarına Füze ve İHA ile Misilleme Yaptı; Basın Açıkladı
İran basını, ülke ordusunun ABD'nin saldırılarına karşılık füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu gelişme, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı.
İran basını, İran ordusunun ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla misillemede bulunulduğunu duyurdu
Kaynak: AA
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