İran, ABD Saldırısını Kınadı

28.05.2026 12:32
İran, Bender Abbas'taki ABD saldırısını kınayıp ulusal egemenliğini koruma sözü verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bender Abbas'taki bazı bölgelere yönelik ABD askeri saldırısını şiddetle kınayarak, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını ifade etti.

Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı "İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik saldırgan bir eylem" olarak nitelendirdi.

ABD'nin 8 Nisan'da varılan geçici ateşkesi ihlal eden eylemlerde bulunduğunu aktaran Bekayi, "Bu saldırgan eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır bir ihlalidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerikalı saldırganları sorumlu tutma konusundaki yasal sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını kaydetti.

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
