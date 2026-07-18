İran: ABD Taahhütlerini Yerine Getirmiyor

İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesi ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanamamasına ilişkin, "ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor." dedi.

İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Bekayi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre ABD yönetimi içindeki bazı gruplar hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor. Ancak sonuçta önemli olan ABD'nin taahhütlerini yerine getirmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik hakkında ise Bekayi, "Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin Umman ve bölgesel ülkelerle istişare halinde yapılacağını vurgulamaktadır. Ancak ABD bunu görmezden gelerek bu stratejik su yolunun kontrolünü ele geçirmeye çalışmaktadır." dedi.

Bekayi ayrıca, uluslararası toplumun İran'a yönelik başlatılan savaştan her yönüyle olumsuz yönde etkilendiğini bu etkilenmenin gelecekte de devam edeceği uyarısında bulundu.