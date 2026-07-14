İran: ABD UCM Üyelerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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İran: ABD UCM Üyelerini Tehdit Ediyor

14.07.2026 20:35
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin UCM üyelerine baskı yaptığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi devletleri mahkemeyle işbirliğini durdurmaları için yaptırım, vize iptali ve siyasi baskıyla tehdit ettiğini öne sürdü.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Garibabadi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Garibabadi, Washington yönetimini, ABD ve İsrail yönetimi ile askeri yetkililerini hukuki süreçlerden korumak amacıyla UCM'ye taraf ülkeleri baskı altına almaya çalışmakla suçladı.

İranlı yetkili, söz konusu baskıların mahkeme ile işbirliğinin kesilmesini hedeflediğini belirterek, bunun "adaletin ABD ve İsrail tarafındaki sanıklara ulaşmasını engellemeye yönelik açık bir şantaj ve yıldırma girişimi" olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün, Wall Street Journal'da yayımlanan görüş yazısında, UCM'nin ABD'nin egemenliğini tehdit ettiğini kaydederek, Washington yönetiminin diğer ülkeleri mahkemeden çekilmeye çağıracağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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