İran: ABD ve İsrail'i Yendik - Son Dakika
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İran: ABD ve İsrail'i Yendik

17.06.2026 23:23
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İranlı yetkili Kalibaf, müzakerelerde ABD ve İsrail'in hedeflerine ulaşmasına izin vermediklerini belirtti.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini belirterek, "ABD ve Siyonist rejimi yendik." dedi.

İran devlet televizyonu, üst düzey ABD'li bir yetkilinin, ABD ile İran arasında varılan ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngören 14 maddelik mutabakat metnini ilk kez kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Kalibaf ile gerçekleştirilen röportajı yayımladı.

Röportajda Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini kaydederek, "Dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri olarak bir numaralı gücü İsrail ile birlikte karşımıza çıktı. Bu savaşın çatışma sahnesi küresel etkiler doğurdu ve bu uluslararası bir konuydu. Gelişmeler bölgesel olabilir ancak etkileri küresel boyuttadır. ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermedik. ABD ve Siyonist rejimi yendik." diye konuştu.

Mevcut müzakerelerin, ABD ile geçmiş dönemde gerçekleştirilen müzakerelerden farklı olduğunu söyleyen Kalibaf, "Şimdiki müzakerelerin önceki dönemlerden farkı, sahadaki zaferin müzakereye dayanak oluşturmasıdır. Silahlı kuvvetlerimiz düşman karşısında galip gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf, şunları kaydetti:

"Müzakereler sırasında düşmanın Fars Körfezi'ndeki eylemlerine cevap verdik. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki düşman fırkateyn vuruldu ve yandı. Öte yandan düşman uçaklarının kalktığı tüm havalimanları bulundukları ülkelerde vuruldu. Bu olaylar müzakereler devam ederken meydana geldi.

İsrail Dahiye'yi vurduğunda ABD'ye karşılık vereceğimiz hususunda tehdit ettik ve ültimatom verdik, taleplerimizin kabul edilmesini istedik. Ardından ABD Başkanı, Netanyahu'nun Dahiye'ye saldırma hakkının bulunmadığına dair paylaşım yapmak zorunda kaldı."

Kalibaf son olarak, "Benim işim diplomasi değil ben bir savaşçıyım. Diplomasiyi savaşçı ruhuyla yürütüyorum. Askeri eylemle elde etmek istediğimiz şeyleri hatta daha fazlasını müzakere ile başardık. Savaşı kazandık ve kazanımlar müzakerelerde şekillenecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran: ABD ve İsrail'i Yendik - Son Dakika

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