İran, ABD'ye ait MQ-1 Predator İHA'sını Hürmüz Boğazı'nda düşürdü
İran, ABD ordusuna ait MQ-1 Predator tipi bir insansız hava aracını Hürmüz Boğazı üzerinde düşürdü. Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, araç İran Ordusu Güneydoğu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından tespit edilerek imha edildi.
İran'ın, ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi insansız hava aracını Hürmüz Boğazı üzerinde düşürdüğü belirtildi.
Fars Haber Ajansına göre, ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi İHA, Hürmüz Boğazı üzerinde, İran Ordusu Güneydoğu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından tespit edilerek düşürüldü.
Haberde olaya ilişkin detay verilmedi.
İran'ın ABD ile savaş sırasında bu ülkenin ordusuna ait onlarca İHA'yı düşürdüğü bildirilmişti.
Kaynak: AA
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