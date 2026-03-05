İran: ABD'ye Hazırız, Ateşkes Talep Etmiyoruz - Son Dakika
İran: ABD'ye Hazırız, Ateşkes Talep Etmiyoruz

05.03.2026 22:07
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'yi beklediklerini ve müzakere istemediklerini açıkladı.

NEW İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduğunu ve ateşkes talebinde bulunmadığını söyledi.

Bakan Erakçi, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda, İran'a yönelik ABD ile İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, İran'ın olası bir ABD kara işgaline hazırlıklı olduğunu, Washington'la herhangi bir müzakereyi reddettiklerini belirtti.

ABD'nin olası kara işgalinden korkup korkmadığı sorulan Erakçi, "Hayır, onları bekliyoruz. Çünkü onlarla yüzleşebileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur." dedi.

Erakçi, İran'daki bir okula düzenlenen saldırıda 171 kız çocuğunun hayatını kaybettiğine dikkati çekerek bu saldırıdan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Bu süreçte müzakere ve ateşkes talebinde bulunmadıklarını söyleyen Erakçi, Haziran 2025'teki saldırılara atıfta bulunarak, "Daha önceki seferde ateşkesi isteyen İsrail'di. 12 gün boyunca onların saldırganlığına direndikten sonra koşulsuz ateşkes istediler." ifadelerini kullandı.

Erakçi, nükleer müzakerelerin ortasında ülkesine saldırıldığına işaret ederek "Gerçek şu ki, ABD ile müzakere konusunda olumlu bir deneyimimiz yok. Özellikle de bu yönetimle. Geçen yıl ve bu yıl iki kez müzakere ettik ve müzakerelerin ortasında bize saldırdılar." ifadesini kullandı.

"Bu savaşın kazananı yok." diyen Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in yerine yeni birinin seçilmesi konusunda ise "anayasal süreci" takip etmek durumunda olduklarını, çatışmalar nedeniyle bu sürecin uzayabileceğini kaydetti."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

