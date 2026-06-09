İran, ABD'yi Dünya Kupası'nda Taraftar Engellemekle Suçladı - Son Dakika
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İran, ABD'yi Dünya Kupası'nda Taraftar Engellemekle Suçladı

09.06.2026 11:11
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İran Futbol Federasyonu, bilet kotasının iptalini ABD'nin sabotajı olarak nitelendirdi.

İran Futbol Federasyonu, Dünya Kupası organizasyonunda Milli Futbol Takımı taraftarlarına bilet satışı için federasyona ayrılan kotanın iptal edildiğini duyurarak, ABD'yi 23. Dünya Kupası'nda İranlı taraftarların varlığını sabote etmekle suçladı.

İran Futbol Federasyonu, Dünya Kupası organizasyonunun başlamasına üç günden az bir süre kala, "ABD'nin İran Milli Futbol Takımının 23. Dünya Kupası grup aşamasında İranlı taraftarların varlığını sabote ettiğini" belirten bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, FIFA prosedürlerine göre Dünya Kupası'ndaki her maç için bilet kapasitesinin yaklaşık yüzde 8'inin, taraftarların resmi kanal üzerinden satın alabilmesi için katılımcı takımların federasyonlarına tahsis edildiği belirtildi.

İran Futbol Federasyonu da Milli Futbol Takımı maçları için aynı esaslara göre bilet satışı yapmak istediğini ancak İranlı taraftarlar için ayrılan kotanın kaldırıldığını ve şu anda federasyon üzerinden bilet satışının mümkün olmadığını aktardı.

Açıklamada ayrıca, İranlı taraftarların yasal ve resmi olarak tahsis edilen bilet kotasına erişiminin engellenmesinin, "uluslararası müsabakaların ruhuna ve katılımcı ülkeler arasında eşitlik ilkesine aykırı bir eylem" olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, ABD'yi Dünya Kupası'nda Taraftar Engellemekle Suçladı - Son Dakika

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