İran, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda Askeri Faaliyetle Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda Askeri Faaliyetle Suçladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerle askeri ekipman taşıdığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığını ve söz konusu gemilerin bu nedenle radar sistemlerini kapatarak boğazdaki güney rotasını takip ettiğini iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD'ye ait savaş gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin serbest olduğu 26 Haziran ile 8 Temmuz arasında boğazdan geçen petrol ve gaz taşıyan tankerlere eşlik ettiği hatırlatılarak, ABD'nin ticari gemilerle askeri personel ve savaş ekipmanı taşıdığı öne sürüldü.

İçerisinde silah ve personel olduğu iddia edilen gemilerin, İran tarafından tespit edilememesi amacıyla radar sistemlerini kapattığı bilgisinin yer aldığı bildiride, ABD'nin, 7 Temmuz'da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırdığı iddiasını gerekçe göstererek İran'a saldırılar düzenlediği belirtildi.

Bildiride ayrıca, İran'ın bölge ülkelerine karşı düşmanlık beslemediği ve Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve iyi komşuluğa dayalı dostane ilişkiler kurmak istediği ifade edildi.

Bölgedeki ABD üssü bulunan ülkelere yönelik mesajların da yer aldığı açıklamada, söz konusu ülkelere İran'a yönelik saldırılarda topraklarını kullandırmamaları çağrısı yapıldı.

İran'a yönelik saldırılarda kullanılacak üslerin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, bu misillemelerin söz konusu ülkelere değil ABD üslerine yönelik olacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda Askeri Faaliyetle Suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

23:05
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti’ye geçiyor
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
18:57
Rusya’dan NATO üyesi Litvanya’nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
18:51
ABD’li generalden Pentagon’a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail’i savunmam
ABD'li generalden Pentagon'a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail'i savunmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 23:40:45. #7.13#
SON DAKİKA: İran, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda Askeri Faaliyetle Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.