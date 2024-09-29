Iran Air'den Beyrut Uçuşlarına İptal

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TAHRAN, 29 Eylül (Xinhua) -- İran'ın önde gelen havayolu şirketi Iran Air, Lübnan'ın başkentinin güney banliyölerinde yer alan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yönelik tüm uçuşların bir sonraki duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

İran Air Sözcüsü Hüsam Kurbanali Cumartesi günü resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlama tarihinin daha sonra duyurulacağını söyledi.

Duyuru, günün erken saatlerinde İran'a ait bir sivil uçağın, İsrail'in "güç kullanma" tehdidinin ardından Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na inişinin ya da Lübnan hava sahasına girişinin engellendiğinin bildirilmesi üzerine geldi.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.