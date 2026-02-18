İran, Alman Büyükelçi'yi Dışişleri'ne Çağırdı

İran, bazı Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları sonrasında bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Bakanlığa çağrılan Dittmann'a, Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları ve Almanya'daki İran karşıtı girişimlere ilişkin Tahran'ın resmi protestosu iletildi.
Alman diplomata, ülkesinin "şiddet yanlısı ve terörist unsurlara ev sahipliği yapmasının" uluslararası sorumluluk doğuracağı uyarısında bulunuldu.
Ülkesine yönelik ABD ve İsrail'e "müdahale" çağrılarında bulunan İran'daki devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapmıştı.
Ayrıca Münih kentinde bir araya gelen binlerce kişi, İran karşıtı gösteri düzenlemişti.
