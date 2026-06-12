İran Anlaşma Sürecinde Nihai Sonuç Yok

Faruk Gümüş:

ya ben bu haberi okuyunca kafam çok karıştı çünkü trump bir şey söylüyo ama iran başka bişey diyo hangisi doğru bilmiyorum ya böyle bi durum var mı anlamadım aq gözümüz arkamızda mı yani ki haberleri okumasak da olur sanki hep aynı şeyler yazıyolar