İran Anlaşma Sürecinde Nihai Sonuç Yok - Son Dakika
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İran Anlaşma Sürecinde Nihai Sonuç Yok

12.06.2026 00:59
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İran, ABD'nin tutum değişiklikleri nedeniyle anlaşmaya ulaşamadığını açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine, anlaşma konusunda henüz nihai sonuca ulaşılmadığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile yürütülen diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.

Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Bekayi, ancak ABD'nin sürekli tutum değiştirmesi nedeniyle sürecin sonuçlanmadığını kaydetti.

Bekayi, Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı" dedi.

Anlaşmaya dair ortaya atılan iddiaların kesinleşmediğini vurgulayan Bekayi, "Anlaşma hakkında ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin onay aşamasına geldiğini ileri sürerek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Anlaşma Sürecinde Nihai Sonuç Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Faruk Gümüş Faruk Gümüş:
    ya ben bu haberi okuyunca kafam çok karıştı çünkü trump bir şey söylüyo ama iran başka bişey diyo hangisi doğru bilmiyorum ya böyle bi durum var mı anlamadım aq gözümüz arkamızda mı yani ki haberleri okumasak da olur sanki hep aynı şeyler yazıyolar 0 0 Yanıtla
  • Benhur Şirvan Uzunkaya Benhur Şirvan Uzunkaya:
    yine mi aynı hikaye böyle konuşmaların hiç sonucu olmadığı belliydi zaten 0 0 Yanıtla
  • Barış Akcay Barış Akcay:
    anlaşma diye diye bi sonuç yok yani aynı masalı hep dinliyoruz birbirlerinin tutumları değişiyor bir gün ilerliyoruz bir gün geri gidiyoruz bu böyle nasıl olacak ABD'nin fikri değişmesi normal de Iran da net konuşsa keşke 0 0 Yanıtla
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