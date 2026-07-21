İran Askeri Birliklerini Ziyaret Etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Keremi, ABD saldırısı altındaki İran'ın güney kıyıları ve adalarındaki askeri birlikleri ziyaret etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Keremi'nin ABD saldırısı altındaki İran'ın güney kıyıları ile stratejik öneme sahip bazı adalardaki askeri birlikleri ziyaret ettiği aktarıldı.

Keremi, bölgede bulunan askeri unsurların Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlama noktasında önemli görevler ifa ettiğini ve devamlı teyakkuz halinde bulunduğunu aktardı.

Tuğgeneral Keremi ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, "düşmanın" her türlü saldırısına karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.