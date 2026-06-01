İran: Ateşkes Tüm Cephelerde Geçerli

01.06.2026 14:38
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ateşkesin ihlalinin tüm cepheleri etkileyileceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını belirterek, herhangi bir cephede yaşanacak ihlalin ateşkesin bütünüyle ihlali anlamına geleceğini bildirdi.

Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi talimatı vermesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Tel Aviv ve Washington yönetimini uyardı.

Mesajında Erakçi, İran ile ABD arasındaki ateşkesin "Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde geçerli olan kesin bir ateşkes" olduğunu ifade etti.

Erakçi, "Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.

Kaynak: AA

