İran, Ateşkes Uzatımını Değerlendirdi

22.04.2026 19:23
İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ateşkesin uzatılmasına makul koşullara bağlı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Washington'ın İran'a yönelik ateşkesi uzatma kararı almasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, diplomasiye dönüş konusunda kesin bir ifade kullanmazken bunun "makul koşullara" bağlı olacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna yansıyan açıklamalarında ateşkesin uzatılmasını değerlendirdi. Bekayi, Tahran'ın ABD ile İslamabad'da yeni bir müzakere turuna katılmaya hazır olduğuna dair doğrudan bir ifade kullanmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle konuştu:

" Diplomasi, ulusal çıkarları ve güvenliği sağlamak için bir araçtır ve bu aracı ulusal çıkarları elde etmek ve İran halkının düşmanların kötü niyetli hedeflerini boşa çıkarma yönündeki kazanımlarını pekiştirmek amacıyla kullanmak için gerekli ve makul koşulların oluştuğu sonucuna vardığımızda harekete geçeceğiz."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
