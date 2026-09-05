İran basını Hark Adası çevresinde patlamalar olduğunu duyurdu, ABD tankere saldırdı
İran'ın resmi haber ajansı Fars, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde birkaç patlama sesi duyulduğunu bildirdi. İran Öğrenci Haber Ağı ise ABD'nin adaya yakın bir noktada küçük bir petrol tankerine saldırdığını öne sürdü; can kaybı yaşanmadı.
İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran'ın Fars Haber Ajansına göre yaklaşık 1 saat önce Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyuldu.
Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği belirtildi.
İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İran basını Hark Adası çevresinde patlamalar olduğunu duyurdu, ABD tankere saldırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?