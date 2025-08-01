İran, Batılı Ülkelerin Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika
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İran, Batılı Ülkelerin Suçlamalarını Reddetti

01.08.2025 11:13
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İran, ABD ve Batılı ülkelerin suçlamalarını siyasi ve asılsız olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi; ABD, Fransa ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu bazı Batılı ülkelerin İran'a yönelik "güvenlik" suçlamalarını, "asılsız ve siyasi amaçlı" olarak nitelendirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Bekayi'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Bekayi, söz konusu ülkelerin, İran'a yönelik ortak açıklamasını kınayarak, "Bu iddialar gerçek dışıdır ve İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarını gölgelemek amacıyla ortaya atılmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarını ve Gazze'deki sivil ölümlere dikkati çeken Bekayi, "Bu ülkelerin terör gruplarına destek verdiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiklerini" savundu.

İranlı yetkili, ülkesine yönelik suçlamaların, "İran korkusu yayma kampanyasının" bir parçası olduğunu kaydetti.

ABD ve 13 Avrupa ülkesi dün, ortak bir bildiri yayımlayarak topraklarında, "İran istihbarat servislerinden gelen tehditleri" kınamıştı.

Açıklamada, İran istihbarat servislerinin uluslararası suç örgütleriyle Avrupa ve Kuzey Amerika'da "insan öldürme ve kaçırma"da, birlikte hareket ettikleri iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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