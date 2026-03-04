İran, Bölgesel Barış için Komşulara Mesaj Gönderdi - Son Dakika
İran, Bölgesel Barış için Komşulara Mesaj Gönderdi

04.03.2026 19:47
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşulara egemenliğe saygı duyarak barış çağrısında bulundu.

(ANKARA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelere yönelik mesaj vererek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, komşu ülke liderlerine mesaj verdi. Pezeşkiyan, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı" dedi.

Pezeşkiyan, komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduklarını belirterek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı

Kaynak: ANKA

