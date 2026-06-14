İran, Bölgesel Güvenlikteki Rolünü Vurguladı - Son Dakika
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İran, Bölgesel Güvenlikteki Rolünü Vurguladı

14.06.2026 15:04
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin bölge güvenliğinde önemli bir aktör olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin bölgesel güvenlikte önemli bir aktör olduğuna atıf yaparak, "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez." dedi.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, başkent Tahran'da toplumun önde gelen isimleri ve din adamları ile bir araya geldi.

Söz konusu toplantıda yaptığı konuşmada Erakçi, İran'ın bölgesel güvenlikte önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez." ifadesini kullandı.

İran'ın savaşta başarı elde etmekle kalmayıp stratejik kazanımlar sağladığını belirten Erakçi, bölge ülkelerinin son savaşla birlikte, bölgedeki kalıcı güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın karşılıklı işbirliği ile mümkün olabileceğini anladığını belirtti.

Erakçi, İran'ın yaptırımlara bağlı olarak uluslararası camiada zayıf bir ülke olarak algılandığını ancak savaşla birlikte bu algının değiştiğini ve ülkesinin gücünü gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Bölgesel Güvenlikteki Rolünü Vurguladı - Son Dakika

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