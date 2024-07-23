İran Büyükelçisi Erzurum Valisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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İran Büyükelçisi Erzurum Valisini Ziyaret Etti

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uçak sefer sayılarının artırılması, öğrenci değişimi programları, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi gibi konular görüşüldü.

23.07.2024 12:05
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İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'da bulunan Büyükelçi Zadeh, Vali Çiftçi'yi ziyaret etti.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'nin de bulunduğu ziyarette, Vali Çiftçi iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi anlamında kurulacak iş birliklerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak Büyükelçi Habibullah'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye-İran arası uçak sefer sayılarının artırılması ve direkt uçuşların Erzurum üzerinden yapılması, Erzurum'da eğitim gören İranlı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ve öğrenci değişimi programları, sınır illeri olan Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de düzenlenen "İş Birliği Toplantıları"na Erzurum'dan da temsilcilerin katılımı, İran ve Erzurumlu iş insanları ile Tebriz, Urmiye ve Erzurum Ticaret Odaları temsilcilerinin bir araya gelerek farklı ticari faaliyetlerde iş birliklerinin geliştirilmesi, inşaat, tarım ve turizm gibi alanlarda ortak tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatında (EİT) Turizm Başkenti seçilmesi ve bu yönde gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik iş birlikleri ve tavsiyeler ile İran Süper Lig futbol takımlarının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerinden daha yoğun istifadeleri gibi konular görüşüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Büyükelçisi Erzurum Valisini Ziyaret Etti - Son Dakika

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