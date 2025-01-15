İran-Çin İlişkileri Derinleşiyor

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TAHRAN, 15 Ocak (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-Çin ilişkilerinin uzun yıllara dayanan köklü medeniyet bağları üzerine inşa edilerek derinleşmeye devam edeceğini söyledi.

Bekayi pazartesi günkü basın toplantısında Yeni Çin Yılı'nda Çin halkına daha fazla mutluluk ve huzur diledi.

Sözcü, Xinhua'nın ikili ilişkiler ve işbirliği hakkındaki sorusu üzerine ilişkilerin ekonomi ve ticaret, bilim, turizm ve kültürel etkileşim gibi birçok alanda geliştiğini ifade etti.

Bekayi, sağlam kültürel ilişkiler temelinde iki ulusun ilişkilerini geliştirme konusunda sürekli ilerleme kaydedeceğine olan inancını dile getirdi.