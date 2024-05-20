İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı da taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı ve kazada kurtulan olmadığı İran makamlarınca açıklandı. İran devlet televizyonları yas yayınına başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybettiği İran resmi makamlarınca duyuruldu. Reisi ile birlikte İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığı, kazazedelerin tamamının hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran devlet televizyonları, gece boyunca kaza bölgesine ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aktarmış, sabah saatlerinde bölgeden gelen son bilgileri paylaşmıştı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, gün ışığıyla birlikte helikopter enkazının bulunduğu bölgeden alınan ilk görüntüyü paylaştı. Fotoğrafta helikopterin sarp bir yamaçta neredeyse tamamen paramparça olduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi Tahran yönetimini alarma geçirmişti. Reisi'nin hayatını kaybettiğinin resmen duyurulmasının ardından IRNA, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ölümü üzerine hükümetin kabineyi olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.