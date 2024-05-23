İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed'de toprağa verildi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed'de toprağa verildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed\'de toprağa verildi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Reisi'ye veda dolayısıyla Meşhed sokaklarında posterleri ve siyah bayraklar asıldı. Törene birçok ülkeden üst düzey temsilci ve bakanlar ile İranlı yetkililer katıldı. Reisi'nin cenazesi, İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan alanda toprağa verildi.

23.05.2024 19:29
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Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

Reisi, Tebriz, Kum, Tahran ve Bircend kentlerinde düzenlenen veda törenleri sonrasında bugün Meşhed kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

Güney Horasan eyaletine bağlı Bircend kentinde gerçekleştirilen töreninin ardından memleketine getirilen Reisi'ye veda dolayısıyla Meşhed sokaklarında, özellikle de toprağa verildiği İmam Rıza Türbesi çevresinde posterleri ve matemi simgeleyen siyah bayraklar asıldı.

Havalimanında karşılanan Reisi ve kazada ölen diğer iki yetkilinin cenazesi daha sonra ülkenin en kutsal mekanı sayılan İmam Rıza Türbesi'ne getirildi.

Türbe dışında ve içinde yoğun kalabalığın katılımıyla düzenlenen tören Kur'an- Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Reisi ve diğer yetkililer için dualar edildi ve mersiyeler okundu.

Törene çok sayıda ülkeden üst düzey temsilci ve bakanlar ile İranlı sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Reisi'nin cenazesi, akşama doğru İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan alanda toprağa verildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta Azerbaycan sınırında bir baraj açılışının dönüşünde Doğu Azerbaycan eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Reisi ile birlikte aynı helikopterde yaşamını yitiren Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Tahran'ın Rey şehrinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed'de toprağa verildi - Son Dakika

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