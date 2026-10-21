İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD tehdit ederken müzakere olamayacağını söyledi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD tehdit ederken müzakere olamayacağını söyledi

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile süren müzakerelerde tehdit ve zorbalık dilini eleştirdi. ABD'nin İran halkının haklarını tanıyıp saldırganlığı durdurması halinde görüşebileceklerini söyleyen Pezeşkiyan, savaş peşinde olmadıklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile arabulucular aracılığıyla devam eden görüşmelere ilişkin, "Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da katıldığı bir programda İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin İran halkının haklarını resmi olarak tanımasını, "zorbalık dilini bırakmasını" ve saldırganlığı durdurmasını isteyen Pezeşkiyan, ancak o zaman bir araya gelip konuşabileceklerini söyledi.

"Savaş peşinde olmadıklarını ve zorbalığa da boyun eğmeyeceklerini" dile getiren Pezeşkiyan, "Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma yapıldıktan sonra bunu imzalayanların sonuna kadar anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, ancak ABD'nin önce anlaşma imzaladığını sonra bunu bozuğunu söyledi.

Kaynak: AA
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