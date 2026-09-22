İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM öncesi güvenin 'olmayan bir şey' olduğunu söyledi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM öncesi güvenin 'olmayan bir şey' olduğunu söyledi

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Pezeşkiyan BM'nin 'Güveni yeniden tesis etmek' sloganına atıf yaparak güvenin, insan hakları ve uluslararası çerçevelerin göz ardı edilmesi gibi olmayan bir şey olduğunu söyledi. BM kürsüsünde İran'a yönelik saldırıları ve ABD'nin İranlı basın ekibine vize vermediğini anlatacak.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler'in (BM) "Güveni yeniden tesis etmek" sloganına atıf yaparak, "Güven, tıpkı onların bahsettiği insan hakları ve bir çok uluslararası çerçevenin göz ardı edilmesi gibi olmayan bir şeydir." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'a hareket etmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, BM'nin "Güveni yeniden tesis etmek" sloganına atıf yaparak, "Güven, tıpkı onların sözünü ettiği insan hakları ve bir çok uluslararası çerçevenin göz ardı edilmesi gibi olmayan bir şeydir." diye konuştu.

BM kürsüsünde, İran'a yönelik saldırılar ve İran halkının "haklılığını" anlatacağını söyleyen Pezeşkiyan, "düşmanın" hala Filistin ve Suriye başta olmak üzere saldırılarına devam ettiğini ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca, ABD'nin işlediği "suçları" duymaktan korktuğu için İranlı basın ekibine vize vermediğini ancak orada bulunan uluslararası basın vasıtası ile ülkesinin sesini duyuracağını belirtti.

ABD ve İsrail'in savaş yolu ile İran'ı teslim alamadığını kaydeden Pezeşkiyan, söz konusu ülkelerin, kara ve deniz ablukaları, medya vasıtaları ve İran'ın zayıflıklardan yararlanarak bu hedefine ulaşmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Kaynak: AA
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