Pezeşkiyan Irak'ta: İslam Ülkeleri Birliği vurgusu - Son Dakika
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Pezeşkiyan Irak'ta: İslam Ülkeleri Birliği vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ilk resmi yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Irak'ta, 'Siyonist terörizmin kökünü kurutmanın anahtarı ve sırrı, İslam ülkeleri arasındaki birliktir. Birlikteliğin güçlenmesi yaptırımları etkisiz hale getirecek ve bölgesel istikrara katkıda bulunacaktır' dedi.

11.09.2024 16:49
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- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ilk yurtdışı ziyareti için Irak'ta

Pezeşkiyan: "Siyonist terörizmin kökünü kurutmanın sırrı, İslam ülkeleri arasındaki birliktir"

BAĞDAT - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ilk resmi yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Irak'ta, "Siyonist terörizmin kökünü kurutmanın anahtarı ve sırrı, İslam ülkeleri arasındaki birliktir. Birlikteliğin güçlenmesi yaptırımları etkisiz hale getirecek ve bölgesel istikrara katkıda bulunacaktır" dedi.

İran'ın 14'üncü Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, ilk resmi yurtdışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiriyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin daveti üzerine ülkenin başkenti Bağdat'a gelen Pezeşkiyan, Uluslararası Bağdat Havaalanında Başbakan Sudani tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından Hükümet Sarayı'nda ikili görüşme gerçekleştiren Pezeşkiyan ve Sudani, iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği konularını ele aldı.

İslam ülkeleri arasında sınırların kaldırılması vurgusu

Pezeşkiyan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ilişkilerin derinleştirilmesi için iki ülke arasında uzman komisyonların kurulmasının gerektiğini söyledi. İslam ülkeleri arasında birlik oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapan Pezeşkiyan, İran ile Irak'ın birlikte daha güçlü bir konuma gelebileceğini belirtti. Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi İslam ülkeleri arasında sınırların kaldırılması yönünde adımlar atılması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Siyonist terörizmin kökünü kurutmanın sırrı, İslam ülkeleri arasındaki birliktir. Birlikteliğin güçlenmesi yaptırımları etkisiz hale getirecek ve bölgesel istikrara katkıda bulunacaktır" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ise ekonomik ilişkilerde doların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasında iş birliğini güçlendirecek anlaşmaları olumlu karşıladıklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pezeşkiyan Irak'ta: İslam Ülkeleri Birliği vurgusu - Son Dakika

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