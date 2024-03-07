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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'ı kabul etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Papikyan, Reisi ile bölgesel güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, başta savunma alanı olmak üzere Ermenistan ile İran arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Papikyan, 6 Şubat'ta İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya gelmişti.

Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve Kafkasya bölgesindeki durum hakkında istişarelerde bulunulmuştu.